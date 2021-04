Steht der CureVac Aktie das bevor, was die BioNTech Aktie gerade geschafft hat? Der Aktienkurs der Mainzer hat das bisherige Allzeithoch bei 131 Dollar in den letzten Tagen förmlich pulverisiert, am Freitag ging es an der NASDAQ für die BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...