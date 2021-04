Berlin (ots) - Grünen-Gründungsmitglied Ludger Volmer hat die Kandidatenfindung in der Partei für die Kanzlerkandidatur verteidigt.Im Inforadio vom rbb sagte Volmer am Montag, die Partei stehe voll hinter Baerbock und Habeck: "Beide haben ja bei den Wahlen zum Bundesvorstand exzellente Ergebnisse eingefahren. Jeder von beiden hätte eine sehr große Mehrheit in der Partei."Der Grünen-Politiker äußerte sich auch zum Verfahren, dass Baerbock und Habeck die Kandidatenfrage unter sich ausmachen. Volmer sagte, wenn er so hineinhorche in die verschiedenen Kreise, dann seien eigentlich alle sehr angetan von der Performance beider Personen."Von daher ist es naheliegend, den beiden zuzulassen und auch zuzumuten (...) unter sich auszumachen, wer diese Spitzenposition übernimmt und wer einen halben Schritt zurücktritt."Volmer betonte, beide hätten ungefähr ein ähnliches Verständnis von Politik. "Es geht da mehr um Temperamentsfragen und was auch immer die Grünen entscheiden, es ist eine gute Entscheidung."Das Grünen-Gründungsmitglied lobte, dass sich die Partei inzwischen von bürgerlicher Klientelpolitik verabschiedet und auch die soziale Frage in den Mittelpunkt gerückt habe."Beide Kandidaten stehen dafür, Klimaschutz und Ökologie zu verbinden mit der Problematik der sozialen Gerechtigkeit und mit Sicherung von Demokratie und Frieden."Das ganze Interview zum Nachhören unter https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202104/19/549981.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4892118