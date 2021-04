N26 steigt in das Versicherungsgeschäft ein. Die Neobank bietet in Kooperation mit Simplesurance eine Smartphone-Versicherung für deutsche Kunden an. Das soll aber erst der Anfang einer großen Offensive sein. N26 plant demnach ein umfangreiches digitales Versicherungsangebot. Die mobile Bank N26 hat die Einführung von On-Demand-Versicherungen bekannt gegeben. Zukünftig können Versicherungen von verschiedenen Anbietern direkt über die N26 App abgeschlossen, verwaltet und Versicherungsansprüche eingereicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...