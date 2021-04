DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend positive Stimmung an Börsen dank US-Rekorden

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen Ostasiens und Australiens haben am Montag die neuen Rekordmarken in den USA gestützt. Händler sprachen auch von einer insgesamt positiv verlaufenen Berichtsperiode der Unternehmen. Auch die Sorge weiter steigender Marktzinsen verflog etwas. Händler rechneten mittelfristig mit niedrigen Zinsen am kurzen Ende des Marktes. Damit bleibe die Refinanzierung der Unternehmen vorteilhaft, hieß es.

US-Präsident Joe Biden und der japanische Regierungschef Yoshihide Suga wollen sich gemeinsam den Herausforderungen durch ein immer selbstbewusster auftretendes China stellen. Biden und Suga warnten vor Chinas Vorgehen im Südchinesischen Meer. Zudem vereinbarten sie laut Biden eine engere technologische Zusammenarbeit bei der Entwicklung "vertrauenswürdiger und sicherer 5G-Netze vor dem Hintergrund der Huawei-Debatte. Beide äußerten die Sorge über Pekings maritime Gebietsansprüche, sein hartes Durchgreifen in Hongkong und Xinjiang sowie die wachsenden Spannungen mit Taiwan. Zwar belastete die politische Initiative den chinesischen Aktienmarkt nicht, gleichwohl zog der US-Dollar gegen die meisten lokalen Währungen an, was Händler als Zeichen einer gewissen Vorsicht am Finanzmarkt interpretierten. Auch der steigende Yen passte da ins Bild, hieß es.

Dieser bremste den japanischen Aktienmarkt, der Nikkei-225 schloss unverändert. In Japan ist die Coronapandemie noch nicht unter Kontrolle. Positive Signale sendete der japanische Handel aus, denn die Exporte waren im März sehr viel deutlicher gestiegen als prognostiziert. Unter den Einzelwerten fielen Toshiba um 4,3 Prozent. Laut einem Bericht will CVC Capital Partners die Vorlage eines formalen Übernahmegebots verschieben. Unter der Coronakrise litten Eisenbahn- und Fluglinientitel, im Halbleiterbereich ging es dagegen aufwärts.

Chinesischer Aktienmarkt vorn

In China stiegen die Indizes deutlicher. Schanghai meldete feste Kurse, Hongkong immerhin noch freundliche. Im chinesischen Kernland stützte der Tourismussektor vor dem nahenden 1. Mai, den viele Chinesen zu einem Kurzurlaub nutzen werden. Diesem steht trotz Corona offenbar nichts im Wege. Analysten rechnen im zweiten Quartal mit einer Erholung des Sektors, da immer mehr Chinesen gegen das Coronavirus geimpft sind. Experten erwarten rund 200 Millionen Kurzurlaube während der fünftägigen Mai-Feierlichkeiten. Es könnte der höchste Wert der chinesischen Geschichte werden.

In Hongkong kletterten Geely Automobile nach der Rally der Vorwoche um weitere 5,3 Prozent im späten Geschäft, nachdem der Automobilkonzern das erste Premium-E-Modell vorgestellt hatte. Die Anleihen von China Huarong Asset Management erholten sich derweil, die Regulierungsbehörden bescheinigten der Gesellschaft ausreichende Liquidität, nachdem diese den Geschäftsbericht verschoben hatte.

In Südkorea pendelte der Kospi ähnlich wie der Nikkei in Japan um den Vortagesschluss und beendete die Sitzung unverändert. Angeführt wurde das Tableau von Titeln aus den Sektoren Pharma und Schiffsbau. SK Bioscience stiegen um 6,4 Prozent, Celltrion um 0,5 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte einen Covid-19-Schnelltest zugelassen.

In Australien rechneten Experten mit einer Verlangsamung der Impfkampagne wegen der Abhängigkeit von Astrazeneca. Gleichwohl werde die wirtschaftliche Entwicklung darunter nicht leiden, hieß es. Denn aktuell gebe es kaum Coronabeschränkungen. Etwas Zurückhaltung herrschte vor Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Notenbank am Dienstag. Der S&P/ASX-200 schloss ebenfalls kaum bewegt - markierte jedoch ein 14-Monatshoch. Aufschlage der Branchen Rohstoffe und Finanzwesen standen Abgaben am breiten Markt gegenüber. Die Papiere des Krabbenhändlers Sims legten nach einem überzeugenden Ausblick um 9 Prozent zu.

Corona belastet in Malaysia und Indien

Im neuseeländischen Wellington stieg der NZX-50 um 0,7 Prozent. Auckland International Airport gewannen 4,7 Prozent. Erstmals seit rund einem Jahr war eine quarantänefreier Flugverkehr mit Australien möglich.

Gegen den regionalen Trend präsentierte sich die Börse in Malaysia leichter - belastet von Tourismustiteln. Die Zahl der Neuinfektionen verharrte auf hohem Niveau, die Pandemie schien nicht unter Kontrolle. In Indien war die Tendenz mit Abschlägen über 2 Prozent sogar sehr schwach. Auch hier belasteten steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.065,60 +0,03% +7,26% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.685,37 +0,01% +8,16% 08:00 Kospi (Seoul) 3.198,84 +0,01% +11,32% 08:00 Schanghai-Comp. 3.477,55 +1,49% +0,13% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.113,39 +0,50% +6,52% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.263,28 +0,61% +17,18% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.211,53 +0,31% +12,59% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.600,49 -0,49% -1,16% 11:00 BSE (Mumbai) 47.687,56 -2,34% -0,38% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 % YTD EUR/USD 1,1979 +0,0% 1,1975 1,1969 -1,9% EUR/JPY 129,95 -0,2% 130,28 130,34 +3,1% EUR/GBP 0,8656 -0,1% 0,8663 0,8711 -3,1% GBP/USD 1,3842 +0,1% 1,3829 1,3741 +1,2% USD/JPY 108,48 -0,3% 108,80 108,88 +5,1% USD/KRW 1116,96 +0,0% 1116,65 1114,57 +2,9% USD/CNY 6,5160 -0,1% 6,5210 6,5234 -0,2% USD/CNH 6,5166 -0,1% 6,5252 6,5252 +0,2% USD/HKD 7,7712 +0,0% 7,7708 7,7683 +0,2% AUD/USD 0,7742 +0,2% 0,7727 0,7741 +0,5% NZD/USD 0,7153 +0,3% 0,7131 0,7159 -0,4% Bitcoin BTC/USD 57.283,02 +1,6% 56.358,87 61.442,41 +97,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,91 63,13 -0,3% -0,22 +29,2% Brent/ICE 66,52 66,77 -0,4% -0,25 +29,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.779,20 1.774,76 +0,3% +4,45 -6,3% Silber (Spot) 25,88 25,97 -0,3% -0,09 -2,0% Platin (Spot) 1.215,25 1.207,53 +0,6% +7,73 +13,5% Kupfer-Future 4,26 4,17 +2,2% +0,09 +20,9% ===

