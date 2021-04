Amazon verdient Milliarden, doch was bleibt davon bei Arbeitnehmenden übrig? Eine Gehaltsliste zeigt, was in deutschen Versandlagern verdient wird. Die Arbeitsbedingungen von Amazon stehen häufig in der Kritik. Vor allem Lageristen und Lageristinnen arbeiten oft unter schlechten Bedingungen, heißt es von ehemaligen Mitarbeitenden. Doch verdienen sie wenigstens ein entsprechendes Gehalt? Einem Bericht der Bild-Zeitung nach zu urteilen eher nicht. Basierend auf Informationen der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu hat das größte deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...