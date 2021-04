Gold hat in der vergangenen Woche eine starke Aufwärtsbewegung vollzogen, ist aber am Freitag auf einen Widerstand beim 38,2% Retracement des jüngsten Abwärtsimpulses gestoßen. Das Edelmetall testet diese Hürde auch zu Beginn der neuen Woche. Darüber hinaus befinden sich die Widerstandsniveaus von 1.790 und 1.800 Dollar etwas oberhalb des genannten Retracements. Gold scheint ein Doppelbodenmuster auszubilden, nachdem es in der vergangenen Woche über die Nackenlinie des Musters ausgebrochen ist. ...

