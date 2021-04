Unterföhring (ots) -19. April 2021. Kennen zweieinhalb Fans Joko & Klaas besser als Joko und Klaas Joko & Klaas kennen? Die zwei Superfans Cara und Tim (beide Haiterbach, BW) und der halbe Fan Frank Tonmann treten in "Joko & Klaas gegen ProSieben" (Dienstag, 20. April, 20:15 Uhr) in "Two and a Half Fan" für ProSieben an. "Ich hasse euch für dieses Spiel", schimpft Joko, denn die Fallhöhe ist hoch: Er und Klaas müssen ihr Wissen übereinander unter Beweis stellen. Kann Joko beantworten, wie Klaas' Rolle in "Check Check" heißt? Kennt Klaas den Namen des Dorfes, in dem Joko aufgewachsen ist? Oder glänzen ihre zweieinhalb Fans mit mehr Wissen über das Duo, als sie selbst?Neben Cara und Tim treten am kommenden Dienstag Katrin Bauerfeind und Jenke von Wilmsdorff für ProSieben an. Nach zwei Niederlagen in Folge kämpfen Joko und Klaas in Folge 4 der aktuellen Staffel erneut um 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung. Steven Gätjen moderiert "Joko & Klaas gegen ProSieben", Produzent ist Florida Entertainment.Direkt im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" zeigt ProSieben neue Folgen von "Late Night Berlin"."Joko & Klaas gegen ProSieben" immer dienstags um 20:15 Uhr und"Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Pressekontakt:Katrin Dietz, Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154, od. 1186email: katrin.dietz@seven.onenathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4892165