Der Dollar profitierte zunächst zwar von einer grösseren Vorsicht an den Finanzmärkten, konnte seine Gewinne aber nicht halten.Frankfurt - Der Euro hat am Montag seine Verluste aus dem frühen Handel schnell ausgeglichen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2031 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Anfang März. In der Nacht war der Euro noch bis auf 1,1943 Dollar gefallen. Auch zum Franken neigt der US-Dollar zur Schwäche. Mit zuletzt 0,9146 Franken kostet er etwa einen halben Rappen weniger als noch im...

