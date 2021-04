BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas hat sich kritisch zu den Plänen einer europäischen Super League geäußert. "Wir müssen ein werteorientiertes europäisches Sportmodell verteidigen", schrieb der 58-Jährige in der Nacht zu Montag auf Twitter. Dazu gehörten nationale Ligen, Aufstiege, Abstiege und Unterstützung für den Amateurfußball. Es gebe keine Möglichkeit, dieses Modell "für die wenigen reichen und mächtigen Clubs" zu reservieren. Kurz zuvor hatte er auf Twitter eine Stellungnahme der UEFA zu dem Vorstoß einiger Top-Clubs weiterverbreitet.

Wie in der Nacht bekannt wurde, wollen zwölf Spitzenclubs zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Super League gründen. Das teilten mehrere Clubs wie der englische Meister FC Liverpool mit. Deutsche Vereine haben sich dem Bündnis nicht angeschlossen. Die Ankündigung der Liga, die in der von ihren Gründungsclubs verbreiteten Mitteilung zunächst sowohl "European Super League" und "Super League" genannt wurde, kam damit unmittelbar vor der bevorstehenden Exekutivsitzung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Montag./mjm/DP/jha