Softwareoffensive bei Daimler: Der Autobauer will sein eigenes Betriebssystem MB-OS für Elektroautos in Stellung bringen. Am Standort Sindelfingen entsteht dafür ein Software-Campus für 1.000 Entwickler. Daimler will den S-Klasse-Standort um einen Software-Campus für das hauseigene Betriebssystem MB-OS erweitern. Der Konzern wolle 1.000 neue Arbeitsplätze "vor allem für ausgewiesene Experten auf dem Gebiet Software-Entwicklung und -Programmierung" schaffen, berichtet die Automobilwoche. MB-OS: Daimlers E-Auto-Betriebssystem für mehr Unabhängigkeit Wie Daimler-Chef Ola Källenius schon im Mai 2020...

