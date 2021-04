Bonn (ots) - In der Diskussion um die Nominierung eines gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union hat sich der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament Daniel Caspary klar gegen eine Abstimmung in der Bundestagsfraktion ausgesprochen. "Für mich ist der gangbare Weg, dass wir nicht im Spiel die Spielregeln ändern. So etwas geht immer schief", erklärte er im phoenix tagesgespräch. Klar sei, "die Bundestagsfraktion sollte hier nicht entscheiden". Der Beschluss liege bei den Vorständen, welche die beiden Unionsparteien repräsentierten. Caspary, der auch Mitglied des CDU-Präsidiums ist, verwies darauf, dass es mehrere Gremien in der Union gebe. "Wissen Sie, Sie sprechen im Moment mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Wir sind zum Beispiel ein zweites Gremium." Wichtig sei nun eine schnelle Entscheidung in der Frage um die Kanzlerkandidatur. Er erinnerte daran, dass es bereits bei der Migrationskrise vor fünf Jahren einen breiten Riss durch die Union gegeben habe. "Damals haben wir uns aus guten Gründen geschworen: So einen Streit darf es nie wieder geben." Er wünsche sich daher, "dass die beiden jetzt wirklich schnell eine Lösung finden". Er habe aus fast allen Gesprächen mit Mitgliedern herausgelesen: "Findet bitte eine Entscheidung. Wir trauen beiden zu, dass sie Bundeskanzler für Deutschland wären. Im Wahlkampf wollen wir uns hinter beide stellen, unabhängig von unserer persönlichen Präferenz."



Caspary kritisierte scharf den Umgangston innerhalb der Union. "Was mir wirklich weh tut ist, wie hier manche miteinander und übereinander sprechen". Er sei "in die CDU eingetreten aufgrund von Grundüberzeugungen, von Wertefragen, von Charakterfragen. Das spielt alles eine Rolle in diesen Tagen". Die Mitglieder könnten sich gerne über ihre Vorlieben äußern, "aber wir sollten bitte gut miteinander sprechen", forderte Caspary. Es sei "teilweise wirklich abwegig, welche Attribute hier über Armin Laschet oder Markus Söder in den vergangen Tagen gewählt werden." Beide seien "prima Kerle", die in der Lage wären, Deutschland zu führen".



