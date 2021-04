Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 22. April 2021, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertSteven Gätjen und Daniel Schröckert sprechen über den Serien-Neustart "Para - Wir sind King", in der die Macher von "4 Blocks" die Geschichte vier junger Frauen im Berliner Wedding erzählen.Danach geht es in großer Besetzung zu den Oscars: Alle vier "Filmgorillas" stellen einen Film oder eine besondere künstlerische Leistung vor, die es ihrer Meinung nach verdient hätte, dieses Jahr für einen Oscar nominiert zu werden, doch dann leider leer ausging.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4892393