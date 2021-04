Anlässlich des heutigen Weltfondstags präsentierten die Vereinigung der Österreichischen Investmentgesellschaften (VÖIG) sowie die Vereinigung der Ausländischen Investmentgesellschaften (VAIÖ) einige Fakten zum weltweiten und zum heimischen Fondsmarkt. Weltweit waren 2020 55 Bio. Euro in Fonds investiert, das ist eine Vervierfachung des Volumens seit 2008. In Summe stecken weltweit 42 Prozent des Volumens in Aktienfonds. Es gibt global insgesamt 126.457 Fonds, das größte Volumen (54 Prozent) ist in den USA veranlagt, 33 Prozent in Europa. In Österreich liegt das in Investmentfonds veranlagte Volumen Ende März bei 198,1 Mrd. Euro (ETFs nicht enthalten), die Nettomittelzuflüsse lagen seit Ende 2020 bei 3 Mrd. Euro (1 Mrd. von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...