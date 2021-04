Nach neuen Höchstständen in der Vorwoche ist der Bitcoin am Wochenende heftig unter die Räder gekommen und dabei kurzzeitig unter die Marke von 53.000 Dollar zurückgefallen. Nach der Kursentwicklung der letzten Monate ist das allerdings nicht ungewöhnlich - und erst recht kein Grund, um an den langfristigen Perspektiven der digitalen Leitwährung zu zweifeln. Drei Gründe, warum der Bullrun noch nicht vorbei ist."Wenn man lange genug dabei ist, dann jucken einen diese Dips nicht mehr", fasst Krypto-Insider ...

Den vollständigen Artikel lesen ...