Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am vergangenen Wochenende macht sich ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen in der zweiten Gewinnklasse zum mehrfachen Millionär.Bei der Lotto-Ziehung am Samstag (17. April) hat ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen die zweite Gewinnklasse (6 Richtige) getroffen. Da dies bundesweit keinem weiteren Spielteilnehmer gelang, geht die komplette Gewinnsumme von 4.099.482,60 Euro an diesen Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen.Dies ist im laufenden Jahr bereits der achte Millionengewinn in NRW. Erst am vergangenen Mittwoch (14. April) hatte ein Spielteilnehmer aus dem Raum Duisburg bei der Zusatzlotterie Spiel 77 abgeräumt und 2.577.777 Euro gewonnen.Zur kommenden Ziehung am Mittwoch, 21. April, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 auf rd. sieben Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen möglich sowie unter www.westlotto.de.