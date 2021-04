Cartier Resources meldet Vollzug: Die Kanadier können sich das bisherige Joint Venture Fenton komplett einverleiben und verfügen nun über drei Goldprojekte in Québec.

Cartier Resources erwirbt Fenton-Goldprojekt

Schon im Februar hatte man sich grundsätzlich geeinigt, nun meldet Cartier Resources (0,30 CAD | 0,21 Euro; CA1467721082) den Vollzug: Die Kanadier übernehmen das bisher als Joint Venture geführte Goldprojekt Fenton komplett. Verkäufer ist Soquem, ein staatlicher Akteur in Québecs Mining-Industrie. Die Liegenschaft liegt 50 Kilometer südwestlich von Chapais und besteht aus 14 Claims. Der Kaufpreis beträgt 700.000 Dollar. Davon müssen 300.000 Dollar in bar bezahlt werden; zudem werden 1.261.431 Aktien an den Verkäufer ausgegeben. Zusätzlich wird Soquem weitere Rechte übertragen, die aus insgesamt 18 Mining Claims bestehen und zur Fenton-Liegenschaft gehören. Zudem erhält Soquem eine einprozentige Net Smelter Return (NSR), die ...

