FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte im Mittagshandel um 0,03 Prozent auf 170,90 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf minus 0,263 Prozent.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung zu den Kursverlusten am Freitag. Insgesamt verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Wichtige Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Auch in den USA stehen keine wichtigen Daten auf dem Kalender./jsl/jkr/mis