Zu Beginn der neuen Handelswoche zeigen sich die Ölpreise unentschlossen, nachdem sie in der letzten Woche knapp sechs Prozent zulegen konnten. Die wachsende Nachfrage nach Rohöl, die sich spürbar auf die globalen Ölbestände auswirkt, stützten zuletzt die Notierungen. Sorgen über die hohen Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus, vor allem in Indien und Europa, halten das Aufwärtspotenzial jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...