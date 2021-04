FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fan-Interessenvertretung "Unsere Kurve" fordert harte Strafen für die Teilnehmer an einer europäischen Super League. "Clubs, die sich für eine Super-League entscheiden, sind konsequent zu sanktionieren und sofort von allen verbandlichen Wettbewerben - national und international - auszuschließen", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Statement. Die Fans forderten zudem: "Die Reform der UEFA-Clubwettbewerbe muss umgehend zurückgenommen werden."

Nach dpa-Informationen will die Europäische Fußball-Union UEFA auch nach der Ankündigung von zwölf Topclubs aus England, Spanien und Italien zur Gründung des eigenen internationalen Wettbewerbs an einer Reform der Champions League festhalten. Ab der Saison 2024/25 sollen 36 statt bislang 32 Teams an der Gruppenphase teilnehmen, zudem soll es deutlich mehr Spiele geben, wie die Deutsche Presse-Agentur während der Sitzung des Exekutivkomitees am Montag erfuhr. Details der Reform sollten dabei noch geklärt werden. Zuerst hatte die "New York Times" darüber berichtet. Deutsche Clubs sind nicht unter den Vereinen, die die Gründung einer Super League angekündigt haben./the/DP/jha