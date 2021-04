Die erste Woche der US-Berichtssaison für das 1. Quartal 2021 liegt bereits hinter uns und nun bereiten sich die Anleger auf die zweite Woche des Marathons vor. Anders als in der Vorwoche, in der die Anleger vor allem die Berichte von Finanzunternehmen und Banken erhielten, werden die Berichte in den kommenden Tagen wesentlich vielfältiger sein. Die Berichte aus dem Tech-Sektor sowie von Biotech- und Konsumgüterunternehmen dominieren in dieser Woche den Kalender. Der Dienstag dürfte mit Veröffentlichungen ...

