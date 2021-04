Der DAX überspringt kurz nach Handelsstart am Montag erstmals die Marke von 15.500 Punkten - die er aber schnell wieder abgeben muss. Zum Mittag notiert der DAX leicht im Minus. Für Bewegung könnten in dieser Woche die zahlreichen Quartalszahlen der US-Unternehmen rund um Procter & Gamble, Johnson & Johnson sowie Intel sorgen. Am Donnerstag legt mit SAP das erste große inländische Unternehmen Zahlen vor. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) Umsatzspitzenreiter ...

