Der Dollar profitierte zunächst zwar von einer grösseren Vorsicht an den Finanzmärkten, konnte seine Gewinne aber nicht halten.Frankfurt - Der Euro hat am Montag seine Verluste aus dem frühen Handel schnell ausgeglichen und spürbar zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2042 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Anfang März. Auch der Franken stieg zum US-Dollar auf den höchsten Stand steit Anfang März. Einen Dollar bekommt man aktuell für 0,9130 Franken, nachdem man am Morgen noch 0...

