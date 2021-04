Köln (ots) - "Wissen macht Ah!", das WDR-Magazin für junge "Klugscheißer*innen", wird 20! Das Wissensangebot mit dem gewissen "Ah!"-Effekt erfreut sich in Zeiten von Homeschooling großer Beliebtheit.* Im Geburtstagsjahr können sich die Zuschauer*innen auf eine Reihe von Überraschungen freuen.Noch vor den Sommerferien geht "Wissen macht Ah! - Die App" an den Start. So viel sei schon verraten: Lumpi, der berühmte (ausgestopfte) Rauhaardackel, spielt in der "Ah!"-Spiele-App eine entscheidende Rolle. Außerdem werden sich Clari und Ralph im Geburtstagsjahr erstmals aus einem neuen "Wissen macht Ah!"-Studio melden.In der Geburtstagswoche sind ab dem 20. April unter wissenmachtah.de die 20 besten Sendungen, die 20 witzigsten Verkleidungen und ein Geburtstagsquiz zu finden. Außerdem werden Requisiten aus 20 Jahren "Wissen macht Ah!" verlost.Eine ganze Generation verdankt "Wissen macht Ah!" ihr Schulhofwissen: Wo andere nicht mal auf die Frage kommen, hat "Wissen macht Ah!" mit seinem speziellen Humor schon die Antwort parat.Am 21. April 2001 ging "Wissen macht Ah!" mit der Episode "Zeitreise" erstmals auf Sendung. Seitdem sind rund 500 Ausgaben des schrägen WDR-Magazins hinzugekommen - bis 2018 mit Shary Reeves, seitdem moderiert Clarissa Corrêa da Silva die Sendung zusammen mit Ralph Caspers.Anlässlich des 20. "Ah!"-Geburtstags stellen Clari und Ralph ihr Wissen im ARD-Vorabend-Quiz "Wer weiß denn sowas" mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton unter Beweis (Sendetermin: Mittwoch, 21. April, 18 Uhr im Ersten).Sendetermine:KiKA: montags, 19.25 UhrWDR Fernsehen: montags, 8.20 UhrDas Erste: Samstag und Sonntag, 5.55 Uhr"Wissen macht Ah!" steht auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Redaktionell verantwortlich sind Hilla Stadtbäumer und Christoph Reyer vom WDR.In der WDR-Presselounge finden Sie 20 "Ah!"-Momente zu 20 Jahre "Wissen macht Ah!".Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de*2021 durchschnittlich 21,6 Prozent Marktanteil bei 3-13-Jährigen im KiKA (Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK)Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:KommunikationsdeskTelefon 0221 220 7100Email kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4892924