Bitkom: TKG-Novelle verhindert Breitbandausbau

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Digitalverband Bitkom hat scharfe Kritik an der Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) geübt, die der Bundestag in dieser Woche beschließen will. "Mit der vorgesehenen TKG-Novelle rückt das eigentliche Ziel, den Glasfaser- und Mobilfunkausbau zu beschleunigen und die Standortbedingungen für die Digitalisierung in Deutschland zu verbessern, in sehr weite Ferne", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Die neuen Vorgaben führten zu mehr Bürokratie und weniger Wettbewerb, sie verteuerten und verlangsamten den Ausbau. Es handele sich um ein "Breitbandverhinderungsgesetz".

Eine mit der TKG-Novelle angekündigte Absage an die erleichterte Nutzung alternativer Verlegemethoden bedeute, dass für jedes neue Kabel ganze Straßenzüge aufgerissen werden müssten, um die Netze auszubauen. "Das braucht Tiefbaukapazitäten, die kaum zur Verfügung stehen, und das alles kostet Zeit und Geld", monierte Berg. Stattdessen solle man auf innovative und schnelle Verlegetechniken wie Microtrenching setzen. "Dieses Verfahren ist etabliert und gut erprobt."

Im Verbraucherschutz bringe die TKG-Novelle viele Detailregelungen mit sich, aber die wenigsten nutzen den Verbrauchern wirklich, wie weitreichende zusätzliche Informationspflichten und Regeln zur Rufnummernübermittlung. "Was wir für die Gigabit-Gesellschaft brauchen, sind weniger Auflagen, weniger Bürokratie und mehr Flexibilität und Wettbewerb", forderte der Bitkom-Präsident. Neben neuen Verlegetechniken müssten öffentliche Standorte noch viel schneller und intensiver für den Mobilfunkausbau bereitgestellt werden.

April 19, 2021 09:30 ET (13:30 GMT)

