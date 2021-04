Im Jahr 2020 hat dieser Markt in Deutschland um gut 7 Prozent zugelegt. Damit konnte der leicht rückläufige Trend der beiden letzten Jahre gestoppt werden. Haustürfüllungen werden bevorzugt im Neubau und bei der Modernisierung von Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt. In den beiden zurückliegenden Jahren hatte sich der Ein- und Zweifamilienhausbau in Deutschland allenfalls seitwärts entwickelt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...