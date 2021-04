Der Dollar profitierte zunächst zwar von einer grösseren Vorsicht an den Finanzmärkten, konnte seine Gewinne aber nicht halten.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag deutlich über 1,20 US-Dollar geklettert. Nachdem die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,2048 US-Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März, wurde der Euro am Nachmittag wieder etwas tiefer bei 1,2029 Dollar gehandelt. Auch der Franken stieg zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang März, gab diese Gewinne dann...

