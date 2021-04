DJ PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: CLEEN Energy AG steigt in Wasserstoff-Speicher ein und beteiligt sich an produzierendem Unternehmen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta041/19.04.2021/17:40) - - Die CLEEN Energy AG erweitert ihr Dienstleistungs- und Produktportfolio. Mit dem neuen Produkt CLEEN zeero wird eine serienfähige Lösung für Wasserstoffspeicher in Österreich auf den Markt gebracht. Die ersten Projekte mit CLEEN zeero sollen bereits in den nächsten Wochen realisiert werden.

Die CLEEN Energy AG wird sich darüber hinaus mit einem mittleren sechsstelligen EURO Betrag und Sweat for Equity Leistungen mit bis zu 10% an einem produzierenden Unternehmen mit Sitz in Österreich beteiligen.

Mehr Informationen zum CLEEN zeero sind unter https://cleen-energy.com/zeero auffindbar.

Aussender: CLEEN Energy AG

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

