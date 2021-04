Nach einem zunächst freundlichen Handelsstart mit erneuten Rekorden haben die wichtigsten Börsen am Montag mehrheitlich leicht nachgegeben.Paris / London - Nach einem zunächst freundlichen Handelsstart mit erneuten Rekorden haben die wichtigsten Börsen am Montag mehrheitlich leicht nachgegeben. Sie zollten in einem recht impulsarmen Handel der jüngsten Rally Tribut. Der EuroStoxx 50, der am Morgen einen weiteren Höchststand seit 2008 erreicht und innerhalb von vier Wochen um rund fünf Prozent zugelegt hatte, gab letztlich um 0...

