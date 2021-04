Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Gründe dafür waren der Dividendenabgang beim Schwergewicht Nestlé sowie eine Tendenz zu Gewinnmitnahmen in New York, welche die Stimmung im Handelsverlauf belastete. Ein neues SMI-Allzeithoch geriet somit während des Börsentages immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...