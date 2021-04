Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine -0,64% auf 37,1, davor 6 Tage im Plus (4,3% Zuwachs von 35,8 auf 37,34), ATX Prime -0,12% auf 1646,24, davor 5 Tage im Plus (1,31% Zuwachs von 1627,04 auf 1648,3), AT&S -1,19% auf 33,25, davor 4 Tage im Plus (4,67% Zuwachs von 32,15 auf 33,65), Rosgix -0% auf 2947,29, davor 3 Tage im Plus (0,21% Zuwachs von 2941,15 auf 2947,39), Lenzing -2,14% auf 109,6, davor 3 Tage im Plus (6,26% Zuwachs von 105,4 auf 112). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Andritz (2 Plätze gutgemacht, von 15 auf 13); dazu, S Immo (+1, von 5 auf 4), AT&S (-1, von 4 auf 5), VIG (-1, von 13 auf 14), Mayr-Melnhof (-1, von 14 auf 15).Beim Umsatz ytd-Ranking ergaben sich diese Positionsveränderungen: Aufsteiger des Tages war Andritz (1 Platz ...

