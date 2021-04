Während die Zahl der Studierenden in Deutschland stetig wächst, steigt auch die Miete in den beliebten Universitätsstädten ständig - selbst die Pandemie konnte dem kein Einhalt gebieten: In der Stadt auf Platz eins dieses Rankings müssen Studierende monatlich mehr als 700 Euro für eine Musterwohnung hinblättern.Das Institut für deutsche Wirtschaft Köln hat für MLP erneut den sogenannten Studentenwohnreport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...