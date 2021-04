DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das 'Handelsblatt' zu den Grünen:

"Die Grünen als Wirtschaftsschreck zu diffamieren mag für Konservative oder Liberale im bevorstehenden Bundestagswahlkampf eine große Verlockung sein. Gerechtfertigt ist es indes nicht. Die Grünen sind längst in der Marktwirtschaft angekommen - und das ist gut so. Trotzdem wird es nicht leicht für die Grünen, einen Kurs zwischen verträumter Staatsgläubigkeit und einem Staat zu finden, der mit geschickt eingesetztem Geld die Privatwirtschaft zu Höchstleistungen bringt. Einen Kurs, der Innovationen in den Mittelpunkt rückt, der die Digitalisierung vorantreibt und gleichzeitig beim Klimaschutz vorankommt, ohne einzelne Branchen in ihrem Bestand zu gefährden."/yyzz/DP/fba