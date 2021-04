DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. April

=== 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q, Frauenfeld *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +86.600 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H, London *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 EU/Informelle Videokonferenz der Minister für "Europäische Angelegenheiten", u.a. zu den EU-GB-Beziehungen; gg 18:00 PK 10:00 EU/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (virtuell) 11:00 DE/Bundesjustizministerin Lambrecht, Vorstellung des Gutachtens zur Lage der Verbraucher, Berlin 11:00 DE/Verband der Vereine Creditreform, Frühjahrsumfrage zur Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit DIHK- Präsident Adrian anlässlich seines Amtsantritts 12:00 DE/FDP-Fraktion, PG (digital) zum Fondsstandortgesetz *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q, Cincinnati *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park 14:00 DE/Wirecard-Untersuchungsausschuss, Befragung von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Staatsministerin Bär, Berlin *** 15:00 DE/CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sitzung, Berlin *** 17:40 FR/Kering SA, Umsatz 1Q, Paris *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q, Los Gatos 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Einschätzung zur Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson, Amsterdam ===

