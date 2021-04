New York (ots/PRNewswire) - Der häufigste Grund für das Scheitern eines Start-ups sind weder mangelnde Finanzierung noch harter Wettbewerb. Der Hauptgrund liegt in der Fehleinschätzung der Marktnachfrage.Für Start-ups ist es daher von großer Bedeutung, den Markt gründlich zu erforschen.Marktforschung kann der entscheidende Faktor seinMarktforschung gilt seit langem als wissenschaftliche, prozessorientierte Disziplin, mit der wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Für die meisten Start-ups gestaltet sich der Zugang zu hochwertiger Marktforschung jedoch schwierig.Das in Dubai ansässige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Fact.MR (https://www.factmr.com/) nimmt sich dieser Problematik an. Durch sein exklusives Abonnementmodell für Start-ups hat sich Fact.MR zum beliebtesten Marktforschungsunternehmen für kleine Unternehmen entwickelt."Start-ups, die unsere verlässlichen Markterkenntnisse nutzen, entscheiden sich für langfristigen Erfolg. Mittels effektiver Marktforschung können Start-ups genau ausmachen, was erreicht werden kann und wie", erklärt Sudip Saha, Mitbegründer von Fact.MR und Branchenexperte mit über 15 Jahren Erfahrung in der Marktforschung.Fact.MR bietet Start-ups auch Zugriff auf die weltweit größte KI-basierte Marktdatenbank Market Ngage (https://www.marketngage.com/). Diese AI-gestützte Datenbank bietet Echtzeitzugriff auf Millionen Datenpunkte, Marktforschungsberichte, Konkurrenzanalysen und Marktprognosen."Agilität ist das A und O für den Betrieb eines Start-ups. Start-ups brauchen oft schnell Erkenntnisse, und deshalb ist unsere KI-gestützte Datenbank Market Ngage die passende Lösung", so Saha.Fact.MR betreut derzeit Start-ups in den Bereichen Automobil, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, IKT, Industriegüter, Chemikalien und Materialien sowie Einzelhandel. Egal, ob ein Unternehmen nach weltweiter Marktforschung im Automobilbereich (https://www.factmr.com/category/5/automotive) sucht oder detaillierte Marktinformationen zum Gesundheitswesen einzelner Länder (https://www.factmr.com/category/4/healthcare) benötigt - Fact.MR bietet stets die passende Lösung.Seit seiner Gründung hat Fact.MR bereits mehr als 5.000 Organisationen auf der ganzen Welt betreut. Während Fortune-1000-Unternehmen einen beträchtlichen Teil der Kundschaft von Fact.MR ausmachen, sind die auf Start-ups ausgerichteten Marktforschungslösungen das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens."Große Konzerne verfügen über vorab genehmigte Marketing-Budgets, was bei Start-ups, insbesondere bei denjenigen, die sich komplett selbst finanzieren, nicht der Fall ist. Wir bieten deshalb besondere Abonnementmodelle an, die eigens für Start-ups und kleine Unternehmen konzipiert sind", erklärt Saha abschließend.Informationen zu Fact.MRMarktforschung und Beratung mal anders! Deshalb vertrauen uns 80 % der 1.000 Fortune-Unternehmen und Tausende von Start-ups bei ihren wichtigsten Entscheidungen. Wir betreiben Niederlassungen in den USA und in Dublin und unser weltweiter Hauptsitz befindet sich in Dubai. Nennen Sie uns (https://www.factmr.com/) Ihre Ziele und wir werden Ihr fähiger Partner für Marktforschung.Pressekontakt:Sudip SahaTel.: +1 (628) 251-1583E-Mail: sales@factmr.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/713666/FactMR_Logo.jpgOriginal-Content von: Fact.MR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154946/4893197