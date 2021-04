DJ MÄRKTE ASIEN/Keine klare Tendenz bei Aktien - Tokio sehr schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Aktienbörsen und in Australien setzt sich am Dienstag im späten Geschäft kein klarer Trend durch. Auffallend ist die eklatante Schwäche in Tokio, wo der Yen den höchsten Stand seit Anfang März erklimmt. Ansonsten sind die Veränderungen eher gering. Passend zur uneinheitlichen Börsentendenz gehen die Meinungen auseinander, ob und inwieweit die hohen Aktienbewertungen aktuell gerechtfertigt sind. Während einige Marktakteure von überbewerteten Aktienmärkten sprechen, sehen andere kurzfristig weiter Potenzial. Einig ist man sich über die Bedeutung der Berichtsperiode der Unternehmen. Denn nur diese könne Antworten über die Frage der Bewertung liefern, heißt es.

Den starken Yen-Anstieg bringen Händler mit der Corona-Pandemie in Verbindung, die in einigen Ländern wieder deutlicher zuschlägt. Anleger machten sich daher Sorgen über die wirtschaftliche Erholung und flüchteten in den vermeintlich sicheren Yen-Hafen. Belastet vom festen Yen stürzt der Nikkei-225 um über 2 Prozent ab. Immobilien- und Elektroniktitel führen das Tableau der Verlierer an.

In China passiert dagegen wenig. Die Leitbörse in Schanghai zeigt sich etwas fester, die übrigen Kernlandbörsen folgen dem uneinheitlichen Trend der gesamten Region. Der HSI in Hongkong zeigt sich unverändert. Ausländische Käufer stützten die Kurse etwas, heißt es. Dieser Trend könnte kurzfristig anhalten. Die Zentralbank hat den Leitzins am Dienstag bestätigt, was so erwartet worden war. Gleichwohl dürfte die chinesische Notenbank die Geldpolitik über andere Instrumente weiter straffen, heißt es. Dieses Vorgehen dürfte die wirtschaftlichen Aktivitäten bremsen. Selbst Zinserhöhungen schließen Analysten in den kommenden Monaten nicht aus.

Technologiewerte in Hongkong und Sydney schwach

In Hongkong bremsen Abschläge im Technologiesektor. Dieser folgt den Branchenabgaben in den USA. Gegen den Trend steigen Geely Automobile um weitere 1,3 Prozent. Anleger feiern unverändert die Einführung neuer Modelle.

Der südkoreanische Kospi liegt freundlich im Markt, nachdem er unverändert gestartet war. Bauaktien stützen den Markt, weil Anleger auf eine Erholung des privaten Häusermarktes setzen.

In Sydney verliert der S&P/ASX-200 knapp 0,6 Prozent - belastet von Technologiewerten. Robuste Konsumausgaben stützen nicht. Der Produktionsbericht von Rio Tinto kommt nicht so gut an, die Titel geben 0,5 Prozent nach. Die Eisenerzförderung in der Pilbara-Mine ist um 2 Prozent gesunken. Afterpay verlieren nach Vorlage von Geschäftszahlen 0,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.024,10 -0,59% +6,63% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.051,26 -2,14% +8,17% 08:00 Kospi (Seoul) 3.210,42 +0,36% +11,73% 08:00 Schanghai-Comp. 3.487,60 +0,29% +0,42% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.105,73 0% +6,83% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.208,22 -0,05% +12,87% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.604,11 +0,24% -1,65% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:21h % YTD EUR/USD 1,2062 +0,2% 1,2038 1,1981 -1,2% EUR/JPY 130,48 +0,2% 130,19 129,97 +3,5% EUR/GBP 0,8615 +0,1% 0,8608 0,8653 -3,5% GBP/USD 1,4000 +0,1% 1,3984 1,3847 +2,4% USD/JPY 108,18 +0,0% 108,16 108,48 +4,8% USD/KRW 1112,20 -0,3% 1115,66 1117,11 +2,4% USD/CNY 6,4959 -0,2% 6,5103 6,5154 -0,5% USD/CNH 6,4904 -0,3% 6,5100 6,5161 -0,2% USD/HKD 7,7667 +0,0% 7,7658 7,7712 +0,2% AUD/USD 0,7795 +0,5% 0,7754 0,7745 +1,2% NZD/USD 0,7212 +0,5% 0,7175 0,7156 +0,4% Bitcoin BTC/USD 55.339,15 -1,8% 56.326,25 57.155,55 +90,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,00 63,38 +1,0% 0,62 +31,4% Brent/ICE 67,75 67,05 +1,0% 0,70 +31,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.771,79 1.770,30 +0,1% +1,49 -6,6% Silber (Spot) 25,95 25,83 +0,5% +0,13 -1,7% Platin (Spot) 1.210,60 1.210,05 +0,0% +0,55 +13,1% Kupfer-Future 4,28 4,24 +1,0% +0,04 +21,4% ===

