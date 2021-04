Dank schwachem Dollar notiert der Goldpreis nur knapp unter seinem am Vortag markierten Zweimonatshoch.Während der Dollarindex auf den niedrigsten Stand seit sieben Wochen abgerutscht ist, nahm das Interesse an Gold auch aufgrund der nachgebenden Tendenz an den US-Aktienmärkten zu. Dies schlug sich beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares in leichten Zuflüssen nieder. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich erstmals seit Ende März leicht erhöht. Hier war gegenüber Freitag ein Plus von 1.019,66 ...

