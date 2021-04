DGAP-News: CleverMatch GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Geld verdienen mit Personaltipps Online-Plattform wirbt mit Empfehlungsprogramm für digitales Recruiting



Die Frankfurter Startup-Gründer Gabriela Jaecker und Reiner Schramm starten am 20. April 2021 das Empfehlungsprogramm ihrer Online-Recruitingplattform CleverMatch. Jeder, der für das Unternehmen neue Kunden gewinnt, kann dann Provisionen bis zu mehreren tausend Euro verdienen. Voraussetzung ist die Registrierung auf der Website www.clevermatch.com. Jaecker und Schramm stellen umfangreiches Werbematerial zur Verfügung, das Teilnehmer in ihrem persönlichen Netzwerk verteilen können. Für jeden Service, den ein geworbener Neukunde innerhalb der ersten sechs Monate bei CleverMatch kauft, erhält der Empfehlungspartner eine Provision. Die Höhe ist vom jeweiligen Service abhängig. So zahlt CleverMatch beispielsweise für die Buchung einer Stellenanzeige in einem großen Jobportal rund 80 Euro Provision. Für eine Recruiting-Beratung sind es 200 Euro, für ein Recruiting-Komplettpaket 1050 Euro. Aktive Empfehlungspartner bekommen so schnell mehrere tausend Euro zusammen. Dabei gehen sie keinerlei Verpflichtung ein. Sie allein entscheiden, ob, wann und wem sie CleverMatch empfehlen. Ihnen selbst entstehen keine Kosten.

Das Empfehlungsprogramm richtet sich an alle, die im Mittelstand oder der Gründerszene gut vernetzt sind. Jaecker und Schramm wollen Unternehmer oder Personaler ansprechen, die mit kleinen und mittelständischen Betrieben zusammenarbeiten. Aber auch für Blogger und andere Multiplikatoren, die in Newslettern, Online-Artikeln und Social Media über Personalthemen berichten, ist das Programm interessant. Für die CleverMatch-Gründer ist das Empfehlungsprogramm keine reine Werbemaßnahme, wie Jaecker erklärt: "Von einer erfolgreichen Empfehlung profitieren nicht nur wir und der Partner, der die Provision erhält, sondern natürlich auch der neue Kunde. Mit digitalem Recruiting finden Unternehmen schneller und einfacher passende Mitarbeiter. Deshalb ist CleverMatch ein wirksames Instrument im Kampf gegen den sich verschärfenden Fachkräftemangel. Mit dem Empfehlungsprogramm wollen wir CleverMatch bei unserer Kernzielgruppe, den kleinen und mittelständischen Unternehmen, bekannter machen. Denn nur durch eine nachhaltige Digitalisierung kann der Mittelstand die Personalkrise bewältigen und sich fit für die Zukunft machen. Das ist uns ein Anliegen." CleverMatch ist der erste Onlineshop für Recruiting-Dienstleistungen und eine Komplettlösung für die digitale Personalbeschaffung. Auf der Website www.clevermatch.com können Unternehmen jeden Service buchen, den sie für ihr Recruiting brauchen, und so ihren gesamten Personalbedarf decken. Mit dem kostenlosen Bewerbermanagementsystem können sie den kompletten Besetzungsprozess von der Personalsuche bis zur Kandidatenauswahl zentral verwalten. Seit der Eröffnung am 15. Februar 2021 bauen Jaecker und Schramm ihren Recruiting-Onlineshop beständig aus und entwickeln neue Lösungen gegen den Fachkräftemangel. Weitere Informationen finden Sie hier:

