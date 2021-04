Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien der Volkswagen-Vorzüge (VW) vor Zahlen zum ersten Quartal von 284 auf 296 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Dank starker Auslieferungszahlen könnte der Autobauer die Markterwartungen in puncto Umsatz und operativen Gewinn übertreffen, so die Banker in einer gestern veröffentlichten Studie. Die Premiummarken Audi und Porsche dürften von einem dynamischen Preisumfeld sowie einem vorteilhaften Produktmix profitiert ...

