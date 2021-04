MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das grüne Licht für den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts durch die US-Justizbehörde sei eindeutig positiv zu werten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hatte das Gefühl gehabt, dass der Markt dem vom Unternehmen angestrebten Abschluss bis zum Sommer misstraut habe./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 07:15 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

K+S-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de