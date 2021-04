Wiesbaden (ots) - Mechatronikerin und Bürokaufmann, Fachinformatikerin und Zahnarzthelfer - solche Berufsbezeichnungen lesen sich noch immer selten, denn bei der Berufswahl zeigen sich nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Der häufigste Ausbildungsberuf unter den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen war bei den weiblichen Azubis mit einem Anteil von 10 % im Jahr 2019 Kauffrau für Büromanagement, bei den männlichen Azubis war der Kraftfahrzeugmechatroniker mit einem Anteil von 6,5 % die erste Wahl. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Girls' Day und Boys' Day am 22. April 2021 mit. Im Rahmen des Aktionstages können junge Frauen und Männer Berufe kennenlernen, in denen sie jeweils unterrepräsentiert sind.Auf dem zweiten Platz bei den Neuverträgen der weiblichen Azubis folgte 2019 der Ausbildungsberuf der medizinischen Fachangestellten (8,4 %), auf dem dritten Platz jener der Kauffrau im Einzelhandel (6,9 %). Bei den männlichen Azubis folgten auf Rang zwei und drei der Beruf des Fachinformatikers (4,6 %) und des Elektronikers (4,3 %).Weitere Informationen: Tiefer gegliederte Ergebnisse zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen für das Jahr 2020 erscheinen voraussichtlich im August 2021.Die vollständige "Zahl der Woche" sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4893227