Vaduz (pts007/20.04.2021/08:15) - Die XOLARIS Gruppe hat mit dem LIEQUI Multi Asset Funds die erste SICAV in Liechtenstein aufgelegt, die derzeit über zwei Teilfonds verfügt, unter anderem ein mündelsicheres Teilfondsvermögen. LIEQUI steht dabei für "Liechtenstein Quality Investments" und soll sowohl die Investmentstrategien der Teilfonds als auch das Bekenntnis zum Standort Liechtenstein bekräftigen.

"Ich bin sehr stolz, dass unser Geschäftsmodell als 'Private Label Plattform' auch in Liechtenstein so eine hohe Resonanz erfährt und wir von unserem Kunden mit der Auflage des LIEQUI Multi Asset Funds das Vertrauen geschenkt bekommen haben, auch eine mündelsichere Tranche auflegen zu dürfen. Neben der Vertriebszulassung in Liechtenstein wird die SICAV auch in Österreich und Deutschland zum Vertrieb an professionelle Investoren angeboten werden. Weitere Kunden haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt, sodass wir planen in den nächsten Monaten mit weiteren spannenden Produkten unter anderem in den Asset-Klassen Private Equity und Private Debt, Infrastruktur und Transportmittel sowie Shipping die jeweilige Vertriebszulassung zu erhalten. Die XOLARIS Gruppe wird ihre Internationalisierung - und Wachstumspläne weiterverfolgen, um auch in Zukunft ihren Kunden weltweit individuelle Strukturierungslösungen anbieten zu können", so Kai Renning, CIO der XOLARIS Gruppe

Zur XOLARIS Gruppe Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White Label - Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: "Investment Quality - Made with Passion".

Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren. http://www.xol-group.com

