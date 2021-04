Die Veränderung der Zahl der Leistungsempfänger betrug im März in Großbritannien +10,1K - Die Arbeitslosenquote sank in Großbritannien im März auf 4,9% - Die britischen Löhne ohne Boni stiegen im Jahresvergleich um 4,4% gegenüber 4,2% erwartet - Das Office for National Statistics (ONS) zeigte am Dienstag, dass die offizielle Arbeitslosenquote in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...