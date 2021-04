Noch anfangs Jahr haben Millenials vor allem in grüne Themen wie "Saubere Energie" investiert. Seit zwei Monaten sieht die Situation komplett anders aus.Zürich - Während der Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Lockdown haben viele Menschen weniger ausgegeben als sonst. Gerade Millennials, die gerne shoppen und reisen und sich etwas gönnen, konnten "Pandemie-Ersparnisse" anhäufen. Das Schweizer Startup Investart weiss, in was sie dieses Geld anlegen. Seit zwei Monaten hat sich die Situation komplett verändert.

