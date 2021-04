München - CSU-Chef Markus Söder will einem Medienbericht zufolge den Weg für eine Kanzlerkandidatur von CDU-Chef Armin Laschet freimachen. Der bayerische Ministerpräsident werde das Votum des CDU-Bundesvorstands für Laschet als Kanzlerkandidat wohl akzeptieren, berichtete die "Bild" am Dienstagvormittag unter Berufung auf Parteikreise.



Damit stünde einer Kandidatur Laschets dem Vernehmen nach nichts mehr im Wege. Die CSU hat sich bisher noch nicht offiziell geäußert. Für 13 Uhr ist ein Statement von Söder in München geplant. Der CSU-Chef hatte bereits am Montag angekündigt, eine Abstimmung des CDU-Vorstands anerkennen zu wollen.



Damit wäre der Machtkampf in der Union vorerst beendet. Mit Spannung wird allerdings noch erwartet, wie die Unionsfraktion und die Basis reagieren werden. Dort hatte es zuletzt großen Zuspruch für eine Kandidatur Söders gegeben.

