Das britische Unternehmen Associated British Foods (ISIN: GB0006731235) wird eine Zwischendividende in Höhe von 6,2 Pence (ca. 7,2 Eurocent) an seine Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr wurde auf die Zahlung einer Zwischendividende, ebenso wie auf die Zahlung einer Schlussdividende, verzichtet. Die Ausschüttung der Zwischendividende erfolgt am 9. Juli 2021 (Record day: 4. Juni 2021). ABF gab am Dienstag auch die Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...