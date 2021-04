Der Weingeschmack der Bundeskanzlerin und was wir daraus lernen

Eigentlich wollte ich mich in dieser Kolumne mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen und nicht mit Politik. Aber irgendwie hat es mich dann doch in den Fingern gejuckt, etwas über die Frau zu schreiben, die unser Leben mit ihrer Tafelrunde und den 16 Knappen seit einem Jahr so umfassend bestimmt, als wäre das Mittelalter zurückgekehrt.

Und Junker Markus hielt seine, nicht ganz so frohe Osterbotschaft sogar von der Nürnberger Reichsburg! Dass wir Freunde des barocken Genusses, insbesondere ob der geschlossenen Restaurants nicht alles gutheißen können, ist selbstredend. So und jetzt müssen wir die Kurve zum Wein bekommen, sonst ist es vorbei mit der guten Stimmung.

Eine Frage des Preises…

Also angeblich hat ein Reporter vor einem Jahr unsere Fürstenkönigin beim Einkaufen beobachtet und herausgefunden, dass es sich um französischen Burgunder von einem sehr großen Weingut in der Preislage zwischen 10 und 20 Euro handelte. Da der durchschnittliche Weinflaschen-Verkaufspreis in Deutschland bei mickrigen 3 bis 4 Euro liegt, ist das schon mal gut, dass unsere Bundeskanzlerin im gehobenen Segment einkauft.

