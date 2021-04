DJ Ifo: Schulkinder lernten im zweiten Lockdown 4,3 Stunden am Tag

BERLIN (Dow Jones)--Kinder und Jugendliche haben während der erneuten mehrwöchigen Schulschließungen zu Jahresbeginn nur durchschnittlich 4,3 Stunden pro Tag mit schulischen Tätigkeiten verbracht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung unter 2.000 Eltern. Damit lag die Lernzeit zwar eine knappe Dreiviertelstunde über der während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020, aber immer noch drei Stunden unter einem üblichen Schultag vor der Corona-Pandemie.

Fast jedes vierte Kind (23 Prozent) beschäftigte sich sogar nicht mehr als zwei Stunden am Tag mit Schule. Zugleich verbrachten die Schüler täglich mit 4,6 Stunden mehr Zeit mit Fernsehen, Computerspielen und Handy als mit dem Lernen. Auch wenn die große Mehrzahl Zugang zu Computer und Internet hatten, konnten laut der Studie besonders leistungsschwächere Schüler und Nicht-Akademikerkinder zu Hause deutlich weniger effektiv und konzentriert lernen. Während die Situation im ersten Lockdown noch für jedes dritte Kind eine große psychische Belastung war, klagte nun jedes zweite darüber.

Nur ein Viertel der Kinder hatte täglich gemeinsamen Unterricht für die ganze Klasse etwa per Videokonferenz, aber 39 Prozent hatten dies nur maximal einmal pro Woche. Rund ein Fünftel nahm Förder-, Nachhilfeunterricht oder beteiligte sich an Ferienkursen. Die Eltern sind mehrheitlich überzeugt (56 Prozent), dass ihr Kind pro Stunde zu Hause weniger lernt als im regulären Unterricht in der Schule. Zugleich gab die Mehrheit der Eltern an, dass ihr Kind durch die Schulschließungen gelernt habe, sich eigenständig Unterrichtsstoff zu erarbeiten und mit digitalen Technologien besser umzugehen.

Weiterhin müssen viele Schüler in Deutschland wegen der Corona-Pandemie im Distanzunterricht lernen. Die große Koalition plant auch im geplanten bundesweiten Infektionsschutzgesetz strengere Vorgaben für die Schulen. Demnach soll Distanzunterricht bereits ab einer Inzidenz von 165 Fällen je sieben Tagen und 100.000 Einwohnern verpflichtend werden. Ursprünglich war dies für eine Inzidenz ab 200 vorgesehen.

