Feinheiten bei der unterschiedlichen Handhabung der Finanzberichterstattung in den USA und in Australien haben den Handelsbeginn von FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) an der amerikanischen OTC-Börse verzögert. Maßgeblich für die OTC sind die Halbjahresberichte, die im Falle von FYI sogar geprüft sind. Dieses Detail musste offenbar noch geklärt werden. Auf Anfrage der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC lässt FYI sich derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...