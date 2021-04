Guten Morgen, der DAX ist am Vortag an der oberen Trendkanalbegrenzung des langfristig steigenden Trendkanals abgeprallt und unter der Marke von 15.400 Punkten bei 15.368 Punkten aus dem Handel gegangen. Im frühen Handel notiert der DAX am Dienstagmorgen im Bereich von 15.350 Punkten tiefer. Wichtig bleibt weiterhin der 10er-EMA bei aktuell 15.232 Punkten. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist von eher weiter ...

