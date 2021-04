Die Stimmung bei den europäischen Arlines ist schlecht. Und dies liegt nicht nur an den Problemen durch die Corona-Pandemie. denn am Horizont zeichnet sich bereits ab, dass sich Lufthansa, IAG oder Air France-KLM bald noch stärkere Konkurrenz aus Asien erhalten werden.So verspricht das Abkommen CATA der Fluggesellschaft Qatar Airways einen deutlich besseren Zugang auf den europäischen Markt. Dieser soll für die Airline innerhalb von fünf Jahren vollständig geöffnet werden. In Deutschland hat Qatar ...

